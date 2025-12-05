En la Provincia Constitucional del Callao se reportó un nuevo hecho de violencia: una mujer de 50 años fue asesinada a balazos dentro de una cevichería situada frente al Terminal Pesquero, en la avenida Néstor Gambeta.

Vilma Huarcaya, de 50 años, estaba dentro del establecimiento cuando un hombre que simuló ser cliente entró y le disparó en repetidas ocasiones. Tras el ataque, el agresor escapó de inmediato.

Según RPP, los vecinos señalaron que la mujer era reconocida en la zona por vender ropa dentro del terminal.

“Ella era una persona tranquila, sin ningún problema, nos sorprende lo que ha pasado”, contó una testigo.

Hasta la escena del crimen acudieron los familiares de la víctima, quienes recibieron apoyo de representantes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Agentes de la Comisaría PNP de Néstor Gambeta, junto con peritos de Criminalística y el fiscal de turno, comenzaron las investigaciones y diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.