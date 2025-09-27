Un cantante urbano fue asesinado a balazos dentro de una barbería, situada cerca del cruce de las avenidas Dos de Mayo y Sáenz Peña, en la provincia constitucional del Callao.

Franco Danós de 20 años, un cantante urbano del Callao con miles de seguidores en redes sociales como Instagram y TikTok, fue la víctima de este ataque.

Testigos consultados por RPP señalaron que el músico se encontraba realizándose un cambio de look cuando sujetos encapuchados irrumpieron en la barbería y le dispararon, provocando su muerte inmediata.

Dos personas resultaron heridas en el ataque: un amigo y la hermana menor del cantante, de apenas nueve años. Ambos fueron trasladados de emergencia al Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, donde se encuentran con pronóstico reservado.

Al lugar del ataque llegaron agentes de la Policía Nacional, quienes establecieron un perímetro para iniciar las diligencias de ley.

Minutos antes del crimen, Franco Danós protagonizó una fuerte discusión con sujetos desconocidos que, según testigos, serían quienes después atentaron contra el artista.