Dos personas fueron asesinadas a balazos a plena luz del día y frente a decenas de estudiantes durante una olimpiada escolar realizada en el parque Víctor Raúl Haya de la Torre, en Bocanegra, Callao.

Las víctimas fueron identificadas como Gisela Yorguet Donayre Chiri (32) y Henry Stwar Mogollón Medrano (28), informó la Policía.

Una tercera persona, Bismar Leopoldo Linares Huamaní (43), resultó herida y fue trasladada al hospital San José.

El ataque ocurrió cuando la comunidad educativa de la institución educativa Divino Jesús vivía la fiesta del deporte y la hermandad.

Testigos señalaron que dos sujetos llegaron en una motocicleta y abrieron fuego contra la pareja, que observaba las actividades de los menores.

Tras efectuar los disparos, los sicarios huyeron con rumbo desconocido. En tanto, los menores corrieron para ponerse a salvo, mientras padres y asistentes buscaban refugio. Los presentes señalaron que al menos 22 balazos fueron disparados por los indeseables sujetos.

Investigación

La Policía inició las diligencias para identificar a los responsables y determinar el móvil de este nuevo ataque criminal.

En el sector existen cámaras de seguridad que podrían permitir reconstruir la ruta de los atacantes, informaron los ciudadanos.

Una de las hipótesis preliminares apunta a una posible rivalidad entre bandas vinculada con obras en losas deportivas, aunque esta versión todavía debe ser corroborada por los investigadores.

Vecinos de la zona expresaron su indignación debido a que la violencia continúa afectándolos pese a la presencia de agentes de la Policía y del Serenazgo.

Asimismo, el disgusto es mayor porque el crimen ocurrió a pocas cuadras de la comisaría de Bocanegra.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio la inseguridad en el Callao, que registra por lo menos 19 homicidios entre enero y febrero de este año.

Clamor

Vecinos del Callao solicitaron a las autoridades mayores medidas de seguridad contra la imparable criminalidad.

Se conoció que 193 homicidios se registraron el Callao durante 2025, según datos oficiales de las autoridades.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad