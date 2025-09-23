Las calles del Callao volvieron a teñirse de sangre tras un nuevo hecho de violencia. Un conductor fue asesinado a balazos este lunes en el jirón Huantajaya, en la urbanización Tarapacá, a plena luz del día.

Según informó RPP, la víctima fue identificada como Giancarlos Jesús Felipe Mendoza, quien fue seguida por varias cuadras por dos sicarios que se desplazaban en una motocicleta. Aprovechando que el chofer se detuvo, los delincuentes lo interceptaron y le dispararon cinco veces a quemarropa. Tras el ataque, huyeron rápidamente con rumbo desconocido.

La modalidad del crimen hace presumir que se trataría de un ajuste de cuentas, aunque las autoridades aún no descartan otras hipótesis. Vecinos de la urbanización se mostraron consternados por el ataque ocurrido en plena vía pública.

Este hecho de sangre se suma al asesinato de un colectivero, ocurrido en las últimas horas en el cruce de las avenidas Óscar Benavides y Santa Rosa, frente al mercado Trabajadores Unidos, también en la provincia constitucional.

La violencia criminal en el Callao sigue en aumento, mientras la ciudadanía exige mayor presencia policial y estrategias más efectivas contra el sicariato.

