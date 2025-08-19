Un enfrentamiento a balazos registrado la madrugada del martes 19 de agosto en el asentamiento humano Puerto Nuevo, en la provincia constitucional del Callao, dejó como saldo una persona herida, un perro fallecido y daños materiales en dos vehículos de la zona.

De acuerdo con la versión de los residentes, el hecho se habría originado por un cruce de disparos entre presuntos integrantes de dos bandas delincuenciales que operan en la zona.

La intensidad del tiroteo no solo dejó a un vecino herido, sino que también alcanzó a dos combis que permanecían estacionadas. Los vehículos terminaron con ventanas destrozadas y otros daños en su estructura.

La violencia alcanzó incluso a un perro de la zona, que perdió la vida de manera inmediata tras recibir uno de los impactos. Este hecho causó indignación entre los moradores del Primer Puerto.

Los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), pertenecientes a la comisaría Ciudad Chalaca, acudieron al lugar y procedieron a cercar el área para realizar las diligencias correspondientes. El perímetro fue resguardado con el fin de recolectar indicios que permitan esclarecer la dinámica del enfrentamiento y la identidad de los involucrados.

Frente a esta nueva manifestación de violencia, los habitantes de Puerto Nuevo demandaron a las autoridades reforzar la seguridad.