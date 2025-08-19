El colegio estatal Micaela Bastidas, ubicado en el asentamiento humano Cruz de Motupe en San Juan de Lurigancho, atraviesa una situación crítica tras convertirse en objetivo de amenazas por parte de la banda del ‘Loco Aroni’.

De acuerdo con la denuncia de la comunidad educativa, los delincuentes exigen el pago de 20 mil soles al director y a los padres de familia para no atentar contra los alumnos ni los docentes.

La institución alberga a más de mil estudiantes de primaria, secundaria y del Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA), quienes han visto alterada su rutina debido al hostigamiento de esta organización criminal, informó América Noticias.

Las primeras amenazas fueron dirigidas a la anterior directora del plantel hace algunos meses. A través de mensajes enviados a su celular, los extorsionadores aseguraban tener conocimiento de sus movimientos y los de los profesores. Ante el constante acoso y el riesgo que representaba, la directora decidió presentar su renuncia.

Con la llegada del nuevo director, la situación no mejoró. Poco antes de las vacaciones escolares optó por suspender las clases presenciales y trasladar las actividades a la modalidad virtual como medida de prevención.

Los padres de familia han manifestado su preocupación frente a la exigencia de la UGEL 05 de reanudar las clases presenciales sin haber presentado un plan de seguridad que proteja a los estudiantes. Consideran que ello los coloca en una difícil posición respecto a enviar a sus hijos al colegio mientras persista la amenaza.

Actualmente, las clases continúan de manera virtual, pero la presión de las autoridades educativas y el temor de las familias marcan el día a día en la institución. Hasta el momento, no se ha anunciado un plan oficial de resguardo que garantice la seguridad de la comunidad escolar.