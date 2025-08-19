La Policía Nacional detuvo en Carabayllo a Paolo Ramírez Vernal, conocido como alias Piraña, señalado como parte de la organización criminal liderada por Erick Moreno Hernández, alias El Monstruo.

La intervención estuvo a cargo de agentes de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y se desarrolló en el asentamiento humano Villa Esperanza, informó América Noticias.

De acuerdo con la información policial, Ramírez Vernal se encargaba de almacenar armas y municiones en su vivienda, además de brindar alojamiento a integrantes de la red delictiva Los Injertos del Norte.

Asimismo, las pesquisas dan cuenta de que mantenía comunicación directa con El Monstruo para coordinar distintas acciones ilícitas.

Arsenal hallado en su vivienda

Durante el operativo, los efectivos hallaron siete fusiles, uno de ellos con silenciador y otros equipados con mira láser, además de cacerinas abastecidas y más de 100 municiones de diferentes calibres.

Según la PNP, este material se encontraba listo para ser usado en atentados y confirma la función logística de Ramírez Vernal dentro de la estructura criminal.

La policía sostiene que su labor consistía en garantizar que los sicarios y demás operadores de la organización tuvieran acceso a armamento de alto poder para la ejecución de delitos.

Nexos familiares en la red criminal

Las autoridades también destacaron el vínculo familiar del detenido con Paola Bernal Gonzales, alias La Diabla, su madre, quien se encuentra recluida en un penal desde mayo pasado.

Ella es considerada por la PNP como el brazo operativo de El Monstruo, lo que refuerza la conexión de Ramírez Vernal con la organización.

Tras su captura, alias Piraña fue trasladado a la sede de la Dirincri y en las próximas horas será puesto a disposición del Ministerio Público. Las investigaciones buscan determinar en qué atentados habría tenido participación y si el arsenal incautado estaba destinado a un nuevo acto de sicariato.