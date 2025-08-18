Durante la madrugada de este lunes, presuntos delincuentes dispararon contra una ferretería ubicada en la avenida Mariano Pastor Sevilla, a la altura del Sector VI - Grupo 8, en el distrito de Villa El Salvador (VES).

Los atacantes efectuaron seis disparos contra el inmueble: cuatro impactaron en el portón principal, uno en el letrero y otro en la ventana del segundo piso, donde descansaban los integrantes de la familia propietaria, informó RPP.

Un vecino de la zona señaló que este tipo de hechos son frecuentes en el sector y manifestó su preocupación por la falta de seguridad, al advertir que, pese a la presencia de cámaras, estas no resultan efectivas para frenar los delitos.

Según fuentes de la Policía Nacional, los atacantes no solo dispararon contra el negocio, sino que además se grabaron en el preciso momento del atentado. Posteriormente, enviaron el video al dueño de la ferretería con la finalidad de exigirle el pago de cupos.

Tras el ataque, personal de la comisaría de Villa El Salvador y especialistas de criminalística de la PNP llegaron al lugar para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes.

Las investigaciones continúan en curso con el objetivo de identificar a los responsables del atentado, que se suma a la creciente ola de denuncias por extorsión que afecta a comerciantes en diferentes distritos de la capital.