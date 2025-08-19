Un violento atentado con explosivos alteró la tranquilidad de más de 70 familias en un condominio del Cercado de Lima durante la madrugada.

El ataque ocurrió cerca de las 2 a.m., cuando dos sujetos arrojaron un artefacto por encima de las rejas del conjunto residencial ubicado en el cruce del jirón Santa Teodosia con la avenida Universitaria, según América Noticias.

De acuerdo con los vecinos, la detonación fue tan fuerte que en un primer momento creyeron que se trataba de la explosión de un balón de gas. Algunos salieron apresuradamente de sus viviendas buscando ponerse a salvo, mientras otros optaron por permanecer en sus departamentos ante el temor de nuevos ataques.

Cámaras registraron a los atacantes

Las imágenes de seguridad revelan que los delincuentes actuaron en dos oportunidades. A las 12:50 a.m. lanzaron un primer explosivo, que no llegó a detonar.

Una hora más tarde regresaron y arrojaron un segundo artefacto, este sí provocó una fuerte explosión que alarmó a toda la zona.

La Policía Nacional ya cuenta con estas grabaciones, consideradas claves para identificar y capturar a los responsables.

Sin víctimas, pero con gran preocupación

Hasta el momento no se han reportado heridos. Sin embargo, el ataque dejó una profunda sensación de inseguridad entre los residentes. Aunque se sospecha que el hecho podría estar relacionado con amenazas o intentos de extorsión, los propios vecinos señalan que no existe una persona identificada como objetivo directo del atentado.

Agentes de la comisaría de Palomino acudieron al lugar, interrogaron a varios moradores y recogieron como evidencia el cartucho que no llegó a explotar.

Los residentes manifestaron su rechazo a este tipo de hechos violentos. Muchos coincidieron en que es la primera vez que experimentan una situación de tal magnitud y afirmaron no tener relación con actividades delictivas.