Un vehículo del Cuerpo General de Bomberos logró evitar un accidente cuando circulaba por la vía exclusiva del Metropolitano en el distrito de Chorrillos.

El incidente ocurrió cuando un auto particular intentó atravesar el carril reservado para el transporte público.

En el video se observa al camión avanzando a gran velocidad por la ruta del Metropolitano.

Al llegar a la cuadra 9 de la avenida Paseo de la República, un automóvil giró hacia la izquierda y se interpuso en su trayectoria. Ante esta situación, el conductor del vehículo de emergencias reaccionó rápidamente y realizó una maniobra para evitar la colisión.

El camión salió momentáneamente del carril exclusivo y volvió a incorporarse metros después de la intersección. El episodio también quedó registrado por las cámaras internas del vehículo, donde se ve a tres ocupantes en la cabina mientras reaccionan ante el riesgo de choque.

Bomberos alertan que conductores no ceden paso a unidades de emergencia. El brigadier Jaime Palacios advirtió riesgos durante traslados a incendios, ya que algunos vehículos bloquean las vías



Mantente informado en la WEB ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/0n7ioI1ymU — Canal N (@canalN_) March 12, 2026