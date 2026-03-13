Un vehículo del Cuerpo General de Bomberos logró evitar un accidente cuando circulaba por la vía exclusiva del Metropolitano en el distrito de Chorrillos.
El incidente ocurrió cuando un auto particular intentó atravesar el carril reservado para el transporte público.
En el video se observa al camión avanzando a gran velocidad por la ruta del Metropolitano.
Al llegar a la cuadra 9 de la avenida Paseo de la República, un automóvil giró hacia la izquierda y se interpuso en su trayectoria. Ante esta situación, el conductor del vehículo de emergencias reaccionó rápidamente y realizó una maniobra para evitar la colisión.
El camión salió momentáneamente del carril exclusivo y volvió a incorporarse metros después de la intersección. El episodio también quedó registrado por las cámaras internas del vehículo, donde se ve a tres ocupantes en la cabina mientras reaccionan ante el riesgo de choque.
No dejes de leer:
- ONPE estima que al mediodía del 13 de abril se conocería quiénes irían a segunda vuelta
- Minem asegura que hay stock: Alza de precios de combustibles no tiene fundamento
- Congreso: Aprueban declarar de interés nacional la creación de un puerto espacial en territorio peruano
- Tribunal Constitucional dejó al voto hábeas corpus presentado por Vladimir Cerrón
- Congreso: Segundo Montalvo señala que no dará voto de confianza a gabinete de Denisse Miralles
- Vladimir Cerrón: Ernesto Blume dice que TC debe evaluar si se justificó o no la prisión preventiva