La Policía Nacional del Perú, a través del Escuadrón Verde, capturó a dos presuntos integrantes de la banda denominada ‘Los Desahuciados del Metro’, quienes se hacían pasar por enfermos terminales para obtener dinero en la Estación Central del Metropolitano, según informó RPP.

Los detenidos fueron identificados como Bryan Walter Mallqui Aguirre (28) y Junior Reque Fuertes (31). Según información policial, ambos utilizaban falsos certificados médicos y disfraces para simular graves enfermedades, aprovechándose de la solidaridad de los pasajeros.

El coronel Pedro Rojas Tipto, jefe del Escuadrón Verde, precisó que agentes del Grupo Terna descubrieron el engaño tras un seguimiento. “Grande fue la sorpresa cuando se verificó que no padecían enfermedad alguna. Más bien, usaban esta farsa para lucrar con la buena voluntad de la gente”, señaló.

Incluso, los sujetos presentaban sus códigos de billeteras digitales como Yape para recibir transferencias, llegando a recaudar hasta 200 soles en apenas tres horas.

Ambos fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para continuar con las diligencias de ley. La PNP recordó a la ciudadanía que denuncie este tipo de prácticas que atentan contra la confianza pública y afectan a quienes realmente necesitan ayuda.

