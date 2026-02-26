El Ministerio Público dispuso la lectura del teléfono celular de Adrián Villar, investigado por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano en la avenida Camino Real la noche del martes 17 de febrero.

La diligencia se realizará este jueves desde las 2:30 p. m. en la sede de la División de Prevención e Investigación de Accidentes de Tránsito (Divpiat) de la Policía Nacional del Perú, ubicada en el distrito de La Victoria.

El objetivo es conocer los mensajes, llamadas y registros que permitan reconstruir los momentos previos y posteriores al accidente.

Revisarán videos de restaurante

Para este viernes, desde las 8:30 a. m., también se ha programado la visualización de los videos de seguridad del restaurante donde Villar estuvo junto a su expareja, la influencer Francesca Montenegro, horas antes del hecho.

La revisión busca determinar si el joven consumió bebidas alcohólicas antes del atropello.

Asimismo, ha sido citado el brigadier PNP Cortés Romualdo Roberto, de la comisaría de Orrantia, quien acudió a la vivienda donde se encontraba Villar tras el incidente.

Delitos investigados

Adrián Villar, de 21 años, fue detenido de manera preliminar por 72 horas y es investigado por:

Homicidio culposo.

Omisión de socorro.

Actualmente permanece en la sede de la Divpiat. Hasta el lugar llegaron su abogado defensor, Emerson Campos, y el abogado de la familia Marzano, Carlos Grados.

Próximas diligencias

El sábado 27 de febrero se recibirán las declaraciones de los familiares de Lizeth Marzano, como parte de la continuación de las investigaciones fiscales.