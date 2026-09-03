El Juzgado de Investigación Preparatoria de Desaguadero, a cargo del juez Jhonny Puma Quispe, ordenó siete días de detención judicial contra Gabriel Mendocilla Gómez, de 22 años.

El investigado es procesado por la presunta comisión de los delitos de falsificación de documentos y encubrimiento personal.

Mendocilla fue intervenido junto a Jhonsson Smit Cruz Torres, quien es señalado por el Ministerio Público como presunto cabecilla de Los Pulpos y registra cuatro órdenes de captura por su presunta vinculación con delitos como homicidio calificado, secuestro y robo agravado.

Durante las primeras diligencias, las autoridades encontraron en poder de Mendocilla dos pasaportes y un DNI pertenecientes a otras personas, documentos que presentarían características de falsificación. Además, la tesis preliminar de la Fiscalía sostiene que habría brindado protección y encubrimiento al presunto líder de la organización para evitar su captura.

Tras escuchar los argumentos de las partes, el magistrado consideró que existen elementos plausibles para imponer la medida y permitir que el Ministerio Público realice diligencias urgentes para esclarecer los hechos. Por ello, Mendocilla permanecerá detenido durante siete días mientras continúan las investigaciones.