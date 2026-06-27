La Municipalidad Metropolitana de Lima restringió el ingreso de vehículos al Centro Histórico desde las 00:00 horas del sábado 27 de junio.

De acuerdo con la comuna, la disposición busca preservar el orden público, proteger el patrimonio cultural y garantizar la circulación de peatones y vehículos ante las movilizaciones anunciadas.

Según el croquis difundido por la municipalidad, la zona restringida comprende el perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega y Miguel Grau, además de los jirones Paruro y Amazonas, incluyendo el contorno del río Rímac.

Durante la vigencia de la medida se instalarán puntos de control y cierres de acceso, los cuales estarán a cargo de efectivos de la Policía Nacional del Perú. La restricción permanecerá en evaluación permanente y podrá modificarse según el desarrollo de los acontecimientos.

La disposición no alcanzará a ambulancias, unidades del Cuerpo General de Bomberos, vehículos de la Policía Nacional del Perú ni a unidades oficiales que se encuentren cumpliendo funciones.

También estarán exceptuados los residentes y propietarios de inmuebles ubicados dentro del perímetro restringido, así como los vehículos que se dirijan a playas de estacionamiento autorizadas o desarrollen actividades previamente autorizadas.