La Municipalidad Metropolitana de Lima restringió el ingreso de vehículos al Centro Histórico desde las 00:00 horas del sábado 27 de junio.
De acuerdo con la comuna, la disposición busca preservar el orden público, proteger el patrimonio cultural y garantizar la circulación de peatones y vehículos ante las movilizaciones anunciadas.
Según el croquis difundido por la municipalidad, la zona restringida comprende el perímetro delimitado por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega y Miguel Grau, además de los jirones Paruro y Amazonas, incluyendo el contorno del río Rímac.
Durante la vigencia de la medida se instalarán puntos de control y cierres de acceso, los cuales estarán a cargo de efectivos de la Policía Nacional del Perú. La restricción permanecerá en evaluación permanente y podrá modificarse según el desarrollo de los acontecimientos.
La disposición no alcanzará a ambulancias, unidades del Cuerpo General de Bomberos, vehículos de la Policía Nacional del Perú ni a unidades oficiales que se encuentren cumpliendo funciones.
También estarán exceptuados los residentes y propietarios de inmuebles ubicados dentro del perímetro restringido, así como los vehículos que se dirijan a playas de estacionamiento autorizadas o desarrollen actividades previamente autorizadas.
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