Un taxista identificado como Alejandro Temoche Valdez (32), fue asesinado a balazos la noche de este viernes 16 de octubre, cuando trasladaba pasajeros por la avenida Colonial, en el Cercado de Lima.

El ataque fue perpetrado por delincuentes que se desplazaban en un automóvil rojo, según los primeros testimonios.

El crimen ocurrió a la altura de la cuadra 24 de la avenida Colonial, cerca del cruce con la avenida Universitaria.

De acuerdo con testigos, los atacantes interceptaron el taxi y dispararon contra el conductor mientras la unidad se encontraba en movimiento.

Tras recibir los impactos de bala, Temoche redujo la velocidad y sus pasajeros lograron descender del vehículo sin resultar heridos. El taxi continuó avanzando hasta que terminó chocando contra unas rejas. El conductor falleció dentro de la unidad.

Agentes de la Policía Nacional cercaron la zona para realizar las diligencias correspondientes.

La Policía continúa con las investigaciones para esclarecer el asesinato.

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