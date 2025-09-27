Dos hombres, acusados de estar presuntamente implicados en nueve ataques contra transportistas que se negaban a pagar cupos en el Cercado de Lima, fueron detenidos el último viernes por la Policía Nacional.

Según información de RPP, el coronel Hugo Meza Farfán, jefe de la División de Lima Centro, informó que los sujetos fueron capturados en la avenida Enrique Meiggs con el jirón 22 de Diciembre.

Los detenidos fueron identificados como Samuel García González (21) y Jesús Ángel Soplin La Rosa (22); ambos se desplazaban en una motocicleta y llevaban consigo cuatro municiones de revólver, dos galoneras y un cartel con mensajes extorsivos, informó la autoridad policial.

Estos jóvenes también estarían implicados en la modalidad del ‘doxeo’, es decir, obtenían los datos de sus potenciales víctimas accediendo a bases de instituciones públicas y privadas para luego compartir esa información con otras organizaciones criminales, indicó Meza Farfán.

Los detenidos afrontarán investigaciones por los presuntos delitos de extorsión y sicariato.