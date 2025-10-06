Un conmovedor testimonio de miedo y esperanza brindó este lunes un conductor de la línea Etvasa 32B, quien confesó vivir con temor permanente por las constantes extorsiones que afectan al sector transporte.

El chofer, en diálogo con Latina Noticias, relató que su hijo mayor le pidió abandonar el trabajo por temor a que sea víctima de un atentado. En el parabrisas de su unidad, un mensaje reflejaba su angustia y la de miles de choferes que viven bajo amenaza: “Mis hijos me esperan en casa”.

El trabajador señaló que dos organizaciones criminales serían las responsables de las extorsiones que vienen afectando a su empresa.

“Nos llegaron las amenazas y tuvimos que parar una semana. La directiva nos dijo que ningún carro debía salir porque no quieren ningún conductor muerto. Gracias a Dios en esta empresa no ha fallecido ningún compañero, y no queremos que eso cambie”, manifestó.

Además, exhortó al Gobierno y al Ministerio del Interior a ejecutar acciones concretas frente a la ola de violencia que golpea al transporte público.

“Hasta ahora no han hecho nada. Necesitamos seguridad, patrullaje, presencia policial. Queremos trabajar tranquilos”, sostuvo.

El conductor expresó su agradecimiento a los vecinos y pasajeros que, pese al riesgo, continúan utilizando las unidades de transporte, brindando así su respaldo al sector.

El testimonio sale a la luz en el contexto del paro nacional de transportistas realizado este lunes 6 de octubre en Lima y Callao, convocado tras el asesinato de un chofer de la empresa Lipetsa, conocida como “El Triángulo”. Dicha medida tiene como objetivo exigir acciones urgentes contra la criminalidad y las extorsiones, además de expresar solidaridad con las víctimas del sector.