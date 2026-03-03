Un violento accidente de tránsito registrado en la Carretera Central terminó con un saldo preliminar de once personas fallecidas.

El choque frontal entre una miniván y una camioneta provocó que la unidad de transporte interprovincial cayera al río Rímac, a la altura del kilómetro 97, en la provincia de Huarochirí.

El hecho ocurrió cerca del puente Infiernillo, en el distrito de San Mateo, cuando la miniván cubría la ruta de Huancayo hacia Lima. Tras el impacto, el vehículo quedó volteado dentro del cauce, con las llantas hacia arriba, lo que complicó las labores de rescate en la zona.

De acuerdo con el último reporte policial, nueve cuerpos fueron recuperados del río luego de intensas tareas de búsqueda.

A ellos se suman dos ocupantes de la camioneta particular que murieron en el acto producto de la colisión. Asimismo, se confirmó que cuatro personas lograron sobrevivir y fueron trasladadas por los equipos de emergencia.