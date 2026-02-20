El accidente ocurrió en la primera cuadra de la avenida Tacna, en el Cercado de Lima, frente a la Iglesia Santa Rosa, donde un taxi amarillo terminó con la parte delantera completamente destruida y su conductor perdió la vida, mientras que el ocupante del otro vehículo resultó ileso, según información preliminar.

El impacto se registró en plena vía y movilizó a efectivos policiales, quienes acordonaron la zona con cinta de seguridad para realizar las diligencias correspondientes.

En las imágenes se observa que el taxi amarillo quedó cruzado sobre la pista, con el capó y el parachoques delanteros severamente dañados, evidenciando la fuerza del choque.

El otro vehículo involucrado, de color rojo, presenta menores daños visibles.

La Policía permanece en el lugar recabando declaraciones y evaluando las circunstancias del accidente, mientras el tránsito en el sector se mantiene restringido.