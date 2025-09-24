Un accidente ocurrido la tarde de este martes en Chosica generó alarma entre comerciantes y transeúntes. Parte del techo de la galería El Puente se desplomó de manera repentina, dejando a varias personas heridas y obligando al cierre inmediato del establecimiento.

El hecho se produjo a las 3:02 p. m., en la prolongación 28 de Julio, de acuerdo con el reporte del Cuerpo General de Bomberos. El inmueble, ubicado a pocos metros del hospital José Agurto Tello, funcionaba como mercado desde hace algunos años, aunque originalmente había sido un cine de gran relevancia cultural en el distrito.

Serenos del municipio fueron los primeros en intervenir. Uno de los afectados, que sufrió lesiones graves, fue trasladado de inmediato al nosocomio local. Otras tres personas con heridas leves también recibieron atención médica. Videos difundidos en redes sociales muestran a vecinos y policías municipales colaborando en el rescate de los atrapados entre los escombros.

Las primeras evaluaciones de los bomberos y de Defensa Civil indican que la estructura colapsada correspondía a un falso techo fabricado con carrizo, baldosas acústicas y paja contraplacada.

Según precisaron, el material no soportó la acumulación de peso ni la humedad, factores que terminaron por debilitarlo. Se advirtió, además, que otras secciones de la galería permanecen en riesgo de desprenderse.

Durante la inspección, Defensa Civil verificó que el establecimiento no contaba con el certificado de seguridad en edificaciones, por lo que fue clausurado de inmediato.

La Municipalidad de Chosica dispuso el cierre temporal mientras se desarrolla una evaluación más detallada sobre el nivel de daños y las medidas necesarias para evitar nuevos incidentes.