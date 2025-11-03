Más de 20 millones de euros donados por el Gobierno de Alemania a la Municipalidad de Lima para la construcción de ciclovías permanecieron sin ejecutarse durante más de un año y medio, según informó Punto Final.

El proyecto, firmado en 2021 mediante el Banco de Desarrollo Alemán (KFW), contemplaba la implementación de 114 kilómetros de vías exclusivas para bicicletas en la capital peruana.

El periodista alemán Philippe Fischer, del canal Nius, visitó recientemente Lima para comprobar el avance de las obras financiadas con dinero de los contribuyentes de su país.

Sin embargo, constató que, a tres años del inicio del proyecto, solo se ha completado alrededor del 20% del total previsto, lo que generó cuestionamientos en Alemania sobre el uso de los fondos.

De acuerdo con la gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, Elvira Moscoso, el convenio “hablaba de 144 kilómetros y 40 proyectos, por un valor de 20 millones de euros”. La funcionaria precisó que hasta la fecha se han construido 25 kilómetros.

La Municipalidad de Lima atribuyó el retraso a la gestión del exalcalde Jorge Muñoz, quien no habría incorporado los recursos donados en las cuentas municipales hasta septiembre de 2022. Esto habría provocado que el dinero permaneciera inactivo por más de un año y medio.

“Ya hemos coordinado con KFW para ampliar el plazo hasta el próximo año para completar la obra”, señaló Moscoso, al referirse a las gestiones actuales para retomar el proyecto.

El convenio inicial establecía que las ciclovías debían estar listas este año, pero debido al retraso, el plazo de entrega se extendió por doce meses adicionales.