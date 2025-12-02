La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ordenó nuevos cierres en la Costa Verde por las competencias de los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, evento deportivo que culminará el domingo 7 de diciembre.

A continuación, te detallamos qué competencias motivarán el cierre de la vía, así como las fechas, horarios y planes de desvío para que puedas tomar las previsiones necesarias.

La competencia de triatlón obligará al cierre total de la Costa Verde desde las 11:30 p.m. de este martes 2 hasta la 1:00 p.m. del miércoles 3 de diciembre.

Debido a la extensión del recorrido, la restricción abarcará más tramos que en ocasiones anteriores. En la zona norte, los desvíos se efectuarán por las avenidas Armendáriz, El Sol, San Martín y José Olaya. En sentido sur–norte, la circulación se redirigirá por Mariscal Nieto y luego por las avenidas Alejandro Iglesias, Chorrillos, Miguel Grau, Reducto y la bajada Armendáriz.

Cierre de la Costa Verde del 2 al 3 de diciembre. (Foto: Municipalidad de Lima)

La competencia de ciclismo implicará un nuevo cierre total de la Costa Verde, que regirá desde las 11:30 p.m. del jueves 4 de diciembre hasta la 1:00 p.m. del viernes 5.

De acuerdo con el plan de desvío de la MML, el tránsito en sentido norte–sur se redirigirá por las avenidas Costanera, Bertolotto, Armendáriz, San Martín y José Olaya. En el sentido sur–norte, los vehículos deberán circular por las avenidas Chorrillos, Miguel Grau, Reducto, José Pardo, Pérez Araníbar, Del Ejército y La Paz.

El viernes 5 de diciembre, la Costa Verde volverá a cerrarse desde las 11:30 p.m. hasta la 1:00 p.m. del sábado 6, esta vez por la competencia de marcha atlética.

En esta ocasión, se aplicarán los mismos desvíos establecidos por la MML el pasado 29 de noviembre. Así, el tránsito de norte a sur se redirigirá por las avenidas Armendáriz, Miguel Grau, El Sol, Prol. San Martín, Pedro de Osma, Chorrillos, José Olaya y Malecón Grau. En sentido sur–norte, los conductores deberán utilizar los accesos Regatas y Tenderini.