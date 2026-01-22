La Municipalidad de Lima comunicó que el cierre vehicular previsto en la avenida Javier Prado no se realizará en las fechas inicialmente anunciadas, debido a la realización del evento deportivo Noche Crema 2026.

La medida obligó a reprogramar el inicio de las restricciones para garantizar el normal desarrollo de ambas actividades.

De acuerdo con la actualización difundida, la etapa de “marcha blanca” comenzará el lunes 26 de enero y se extenderá hasta el miércoles 28 de enero. Durante esos días se aplicarán desvíos parciales y se permitirá la circulación en horarios definidos, con el objetivo de evaluar el comportamiento del tránsito en la zona intervenida.

Para esta fase de prueba, se contará con apoyo de efectivos policiales y personal de señalización, quienes supervisarán el orden y la seguridad vial mientras se monitorea el flujo vehicular. La información recogida servirá para ajustar el plan antes del cierre definitivo.

El cierre total del tramo comprendido entre Frutales y El Golf está programado para el jueves 29 de enero, como parte de la ejecución de la nueva vía rápida Javier Prado.