El comandante general de la Policía Nacional del Perú, Óscar Arriola, anunció que Piero Corvetto ya no tiene seguridad policial debido a que dejó de ejercer funciones como titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
Durante una entrevista en RPP, Arriola explicó que Corvetto había pedido anteriormente garantías personales ante la Prefectura del Perú por el proceso que enfrenta. No obstante, precisó que ese resguardo fue retirado.
“Ya no, ya no tiene la seguridad que le correspondía en tanto estaba en el ejercicio del cargo. No (nos han informado desde Prefectura). Dependiendo del riesgo y de la amenaza con la que se cuente, y que esto, a nivel de gobierno interior, en las prefecturas y subprefecturas exige un rigor también probatorio”, declaró.
Recordemos que el exjefe de la ONPE es investigado por presuntas irregularidades reportadas en las elecciones del pasado 12 de abril.
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