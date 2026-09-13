Cinco personas resultaron afectadas por inhalación de humo durante un incendio registrado la madrugada de este domingo en un inmueble ubicado en la calle Santa Beatriz, en el distrito de Comas. El predio era utilizado como almacén de escobas.

La emergencia fue reportada a las 00:39 horas y movilizó cuatro unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Alrededor de 30 bomberos trabajaron para controlar y confinar el fuego, que se inició en el primer nivel del inmueble y alcanzó una habitación del segundo piso.

El comandante Rojas, de la Compañía de Bomberos 65, explicó en RPP que la presencia de madera y otros materiales requirió el uso de una importante cantidad de agua para controlar las llamas. Tras la intervención, la emergencia quedó controlada y confinada.

Una ambulancia de los bomberos atendió en el lugar a las cinco personas que se encontraban dentro del inmueble y que resultaron afectadas por la inhalación de humo. Luego de ser estabilizadas, no fue necesario trasladarlas a un establecimiento de salud.

El almacén pertenece a una familia que desde hace aproximadamente 40 años se dedica a la venta de escobas en el distrito de Comas.

Las causas del incendio y la magnitud de los daños materiales son materia de evaluación.

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