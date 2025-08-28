Un barbero de nacionalidad venezolana fue golpeado por agentes del serenazgo de la Municipalidad de Comas la noche del jueves 21 de agosto en el bulevar España.

El hecho quedó registrado en un video de cámaras de seguridad, donde se observa a un grupo de entre siete y ocho serenos sacando al trabajador de su local y agrediéndolo en plena vía pública, informó ATV Noticias.

El ciudadano fue identificado como José Daniel Rodríguez Franco. En las imágenes también se aprecia a transeúntes y vecinos que intentaron defenderlo, pero los agentes continuaron con los golpes e incluso agredieron a algunas de las personas que intervinieron.

La difusión del video generó cuestionamientos a la comuna distrital. Sin embargo, la Municipalidad de Comas, encabezada por el alcalde Ulises Villegas, negó que se trate de un abuso de autoridad. Según su versión, los serenos actuaron tras recibir una queja por ruidos molestos en la barbería de Rodríguez Franco.

“Personal de Serenazgo de Comas se encontraba patrullando y pudo recibir la denuncia de ruidos molestos por parte de unos vecinos, por lo que se acercaron a pedir que bajarán el volumen en el establecimiento que funcionaba como barbería. Al acercarse al establecimiento fue primeramente atacado por un extranjero que posteriormente en la comisaría fue identificado como José Daniel Rodríguez Franco”, indicó la municipalidad en un comunicado.

El municipio aseguró que el barbero atacó con un arma blanca a uno de los serenos, lo que motivó que el efectivo pidiera refuerzos para intervenirlo.

“El sereno, tras el ataque con arma blanca, solicitó apoyo a su unidad, los mismos que fueron al local para intentar aplicar un arresto ciudadano y trasladar al barbero a la Comisaría de Túpac Amaru, aunque lamentablemente fueron recibidos por una turba de casi 10 compañeros barberos del atacante, permitiendo que este logré atrincherarse en el interior del local”, añadió la comuna.