El ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, se refirió al accidente ocurrido la noche del martes 26 de agosto en la vía exclusiva del Metropolitano, donde tres buses colisionaron dejando más de 40 personas heridas.

La congestión vehicular en la zona afectó a cientos de usuarios, mientras que las autoridades activaron los protocolos de atención.

“Ayer en la noche ocurrió una desgracia, pero inmediatamente la ATU activó los protocolos ante el accidente ocurrido en el Metropolitano. Hubo heridos, pero fueron trasladados inmediatamente a los nosocomios cercanos. Ha habido heridos leves y otros con un poquito más de complicaciones pero todos están estables”, declaró Sandoval durante una conferencia de prensa.

De acuerdo con la información oficial, al menos 45 pasajeros resultaron lesionados tras el impacto múltiple. Según el ministro, los afectados recibieron atención médica en los hospitales más cercanos y actualmente se encuentran fuera de peligro.

El titular del MTC precisó que la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) ya inició una investigación para esclarecer las causas del siniestro. Hasta el momento, no se ha determinado qué originó la colisión, aunque las autoridades indicaron que se revisarán los procedimientos de fiscalización.

En esa línea, Sandoval señaló que se reforzarán las medidas preventivas en el sistema de transporte y que se aplicarán las sanciones que correspondan, en caso se encuentren responsabilidades.

“Todo esto no se debe repetir, se van a tomar las acciones que corresponde y tomar lineamientos que permitan que estos accidentes no se vuelvan a repetir”, sostuvo.

Por su parte, la ATU informó que continuará con las labores de supervisión tanto en el transporte formal como en el informal, a fin de garantizar mayor seguridad para los pasajeros.