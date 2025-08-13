Una combi de transporte público perdió el control y terminó chocando con las rejas que separan la vía mixta del carril exclusivo del Metropolitano, a la altura de la Estación Tomás Valle, en Independencia. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) informó a través de su cuenta en X sobre el incidente.

El impacto fue tan fuerte que la reja de fierro se desplazó y llegó a golpear un bus del Metropolitano, que afortunadamente “no trasladaba pasajeros”. El accidente se produjo en la vía sur-norte de la avenida Túpac Amaru y las circunstancias exactas aún son motivo de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han reportado heridos por este hecho, y se realizan las diligencias correspondientes para esclarecer los detalles del despiste y las responsabilidades.

🚨#ATUInforma | A la altura de la estación Tomás Valle, en Independencia, un vehículo de transporte público colisionó contra las rejas que separan la vía mixta de la exclusiva del Metropolitano, desplazándolas y ocasionando daños a un bus del servicio que no trasladaba pasajeros. pic.twitter.com/SfQiP49PPV — Metropolitano (@Metropolitano_L) August 13, 2025