Los cómicos ambulantes Cachay, Edwin Aurora y Puchito denunciaron haber sido agredidos por personal de la Municipalidad de La Victoria mientras trabajaban en las calles de Gamarra.

“Acá en la Municipalidad de La Victoria hay gente con uniforme que roban a las personas que se gana la vida. Nosotros estamos trabajando, no amerita que nos agredan”, expresó Aurora. Cachay llegó con bastón a la sede edil debido a las lesiones sufridas y señaló que, pese a su estado, debía cumplir con los trámites legales para la revisión del médico legista.

Los denunciantes mostraron grabaciones en las que se observa a un grupo de uniformados golpeándolos. Puchito afirmó que incluso su hijo de 17 años fue víctima de los ataques. Los artistas acudieron hasta la comuna para exigir explicaciones y pedir sanciones contra los responsables.

Trome | Cómicos Ambulantes denuncian agresión de personal de La Victoria ( Tv Perú)

Municipalidad de La Victoria emite comunicado

Ante las acusaciones, la Municipalidad de La Victoria emitió un comunicado en el que atribuyó las agresiones a los propios cómicos ambulantes.

“Cabe señalar que varias de estas personas presentaban síntomas de haber ingerido bebidas alcohólicas, lo que agravó la situación y dificultó cualquier intentó de diálogo” , precisó la entidad.

Comunicado de la Municipalidad de La Victoria.