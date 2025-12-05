El cierre de la Costa Verde continuará hasta la 1:00 p. m. de este viernes 5 de diciembre, informó la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La medida responde a las competencias de los XX Juegos Bolivarianos 2025 programadas en el circuito de playas, con el objetivo de proteger a deportistas y peatones.

Para las pruebas de ciclismo de ruta y triatlón, la vía quedó restringida desde el jueves 4 de diciembre, a las 11:30 p. m., en el tramo entre San Miguel y Chorrillos. Además, permanecen inhabilitadas las bajadas Escardó, Bertolotto, Brasil, Marbella, San Martín, Balta y Armendáriz.

La marcha atlética requiere un segundo cierre, que regirá desde este viernes 5 de diciembre, a las 11:30 p. m., hasta el sábado 6 de diciembre, a la 1:00 p. m., entre Barranco y Chorrillos. La comuna dispuso rutas alternas en ambos sentidos para evitar mayores retrasos.