El Ministerio Público aprobó la creación de 33 fiscalías provinciales penales de flagrancia en diferentes distritos fiscales del país. La medida fue formalizada mediante la Resolución 045-2025-MP-FN-JFS, publicada en el Diario Oficial El Peruano.

Las nuevas fiscalías estarán distribuidas en Lima Centro (9), Lima Norte (3), Lima Este (3), Callao (3), Arequipa (3), Cusco (3), Lambayeque (3), Piura (3) y La Libertad (3). Estas dependencias atenderán de manera exclusiva procesos vinculados a delitos cometidos en flagrancia.

De acuerdo con la resolución, la decisión responde a la necesidad de brindar una intervención “inmediata, articulada y eficiente” frente al incremento de delitos. Asimismo, se subraya que estas instancias permitirán fortalecer la presencia del Ministerio Público en el territorio.

La norma, suscrita por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, resalta que contar con fiscalías permanentes de flagrancia genera condiciones para una actuación sostenida contra el delito y contribuye a mejorar la percepción ciudadana sobre la justicia penal.