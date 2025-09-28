Un mototaxista perdió la vida tras ser atacado a balazos en presencia de su esposa e hija de siete años en el distrito de Comas. El hecho ocurrió en la intersección de las avenidas Trapiche y San Felipe, cuando la víctima retornaba a su domicilio después de culminar su jornada laboral.

El fallecido fue identificado como Kenji Genaro La Rosa, de 31 años. Según información policial, la unidad en la que se desplazaba fue interceptada por dos individuos a bordo de una motocicleta, informó RPP.

Los atacantes abrieron fuego en reiteradas ocasiones contra el vehículo, provocando la muerte inmediata del conductor. Tanto la pareja como la menor que lo acompañaban resultaron ilesas.

Los peritos de Criminalística acudieron al lugar durante la madrugada para recabar evidencias. En la zona se hallaron 12 casquillos de bala, lo que da cuenta de la violencia con la que actuaron los agresores.

Fotos:@photo.gec

El cuerpo del mototaxista fue trasladado posteriormente a la Morgue Central de Lima para las diligencias correspondientes.

El crimen ha generado alarma entre los vecinos de la zona, quienes manifestaron su preocupación por el incremento de la delincuencia. "Estamos asustados, esto no puede seguir así", declaró un residente a RPP.

La Policía Nacional no ha brindado hasta el momento detalles sobre la identidad de los atacantes ni sobre el móvil del crimen.