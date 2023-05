“Nosotros tenemos controlado el problema”, así de firme respondió la ministra de Salud, Rosa Gutiérrez, al referirse a la situación de casos reportados de dengue en el Perú y ante un eventual colapso en los centros de salud.

Sin embargo, las cifras de la enfermedad producida por el zancudo Aedes Aegypti demuestran todo lo contrario, pues van en un notable aumento a nivel nacional.

De acuerdo con la sala situacional del dengue del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa), la cifra de contagiados superó los cien mil casos.

Hasta el viernes 26 de mayo se han reportado 106,179 casos de dengue, 1679 personas se encuentran hospitalizadas y 131 han fallecido, hasta el último viernes.

Las cifras demuestran que es el peor brote de dengue de los últimos años.

Cifras del dengue en el Perú: Fuente: Sala Situacional de Dengue del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud al 26 de mayo de 2023.

EN AUMENTO

El mayor número de casos todavía se mantiene en Piura con 30,987 personas contagiadas.

El orden del número de personas reportadas con la enfermedad van en el siguiente orden: Lima Metropolitana (10,652), Lambayeque (9898), Ica (9699), Loreto (7921), Ucayali (7690), La Libertad (6353), San Martín (4376) y Cajamarca (3362).

Las demás regiones ocupan menos de tres mil casos (ver infografía).

Del total de contagiados 48,373 son hombres y 57,806 son mujeres.

De ese grupo, se han reportado 12 niños fallecidos producto de la enfermedad en las siguientes regiones: Huánuco (1), Lambayeque (1), Junín (1), La Libertad (2), Piura (2) y Ucayali (5).

Por otro lado, al revisar las cifras de manera global, se evidencia un crecimiento de casos en comparación con los años anteriores.

En 2017, hasta la semana 250 de ese año, se registraron 49,031 casos de dengue.

En los siguientes años, durante el mismo período, en todo el país, la progresión fue la siguiente: 2018 (2814), 2019 (3962), 2020 (20,851), 2021 (21,246) y 2022 (38,877).

Mientras que en 2023 se han notificado 98,760 casos en el mismo tiempo.

Es decir, que al comparar los contagios de este año con el anterior, hay un incremento del 154%.

El dengue es una enfermedad producida por el zancudo Aedes Aegypti | Foto: Andina

LA CAPITAL

La situación que vive Lima Metropolitana llama la atención por el incremento de casos a gran escala en comparación con los años anteriores.

El reporte de los casos fue el siguiente: 362 (2017), 11 (2018), 46 (2019), 350 (2020), 1190 (2021) y 938 (2022).

Sin embargo, en el 2023 van 10,431 personas contagiadas hasta la semana 20, es decir, que al final del año esa cifra podría ser mucho mayor.

En cifras concretas, hay un aumento de 1012% con respecto al año pasado.

Esta cifra sin precedentes en los últimos años se ha distribuido de la siguiente manera: San Juan de Lurigancho (2470), San Juan de Miraflores (1602), Ate (979), Comas (711), Lurigancho (651), Puente Piedra (627), Chaclacayo (524), Villa María del Triunfo (480), Rímac (395), Carabayllo (376), San Martín de Porres (327), Ancón (191), Independencia (181), Pachacámac (125), La Molina (122), Los Olivos (96), Lurín (90), Lima (80), Villa El Salvador (76), El Agustino (72), Cieneguilla (70), Santiago de Surco (58), Chorrillos (58), Santa Anita (45), La Victoria (42), Lince (34) y Pueblo Libre (26).

En distritos como Ate, el Ministerio de Salud ha realizado fumigación de ambientes.

BALANCE

Piura, la región con más casos de contagios de dengue, podría atribuirle sus cifras a la falta de presupuestos para prever la propagación.

Según Myrian Fiestas Mogollón, directora regional de Salud en esa región, aseguró que durante la pandemia por el COVID-19 se disminuyó el presupuesto para la atención de otras enfermedades, entre ellas, el dengue.

La funcionaria precisó que desde el año 2022, cuando se retomaron las actividades luego de la epidemia, se tomó la atención a otras enfermedades, aunque a nivel presupuestos las cantidades fueron reducidas.

“En 2022 recién se han activado muchas cosas después de la pandemia y durante los años de pandemia todo era COVID-19 y no había otra cosa que no fuese enfrentarlo, por eso es que, no solo el dengue fue abandonado, sino muchas de las enfermedades crónicas. Entonces, el presupuesto para prevención fue muy reducido y eso hace que las actividades en comunidad sean muy limitadas”, afirmó.

Por otro lado, el Minsa ha descartado que en esa región haya un desabastecimiento de medicamentos para los pacientes afectados con dengue.

En un comunicado, han garantizado la distribución de los productos para el tratamiento de la enfermedad.

El Minsa remarcó que representantes del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) verificaron que en los almacenes de la Dirección Regional de Piura haya existencias de medicamentos como suero o paracetamol.

En La Libertad, las pruebas de descarte han empezado a escasear. Así lo anunció la vicegobernadora de esa región, Johana Cabrera.

Para evitar el retraso del tratamiento de casos positivos de la enfermedad, la región espera la llegada de un nuevo lote a partir de la primera semana de junio, el cual adquirirá.

En Lambayeque, el Seguro Social de Salud (EsSalud) ha desplazado a un equipo de especialistas del Hospital Perú para brindar más de dos mil atenciones, entre ellas, el incremento de casos de dengue. Las atenciones se han dado desde el miércoles 24 de mayo y permanecerán hasta el viernes 2 de junio.

El mayor número de casos todavía se mantiene en Piura con 30,987 personas contagiadas. (Foto: Andina)

EXHORTACIÓN

La decana nacional del Colegio Químico Farmacéutico del Perú, Sonia Delgado, instó al Gobierno a convocar a los gremios profesionales de la salud para contribuir en la elaboración de las medidas para el manejo del dengue en el país.

Delgado sostuvo que su organización puede contribuir con especialistas “en compras y abastecimiento (de medicamentos) para lograr una mejor intervención del Estado” y buscar una solución al problema de escasez de fármacos requeridos en el tratamiento de pacientes.

“Nosotros somos una pieza fundamental una pieza fundamental dentro del sistema de salud. Está el Colegio Médico, Colegio de Enfermeras y nosotros, no tenemos ninguna invitación. La verdad es que no entendemos bien cuáles son las estrategias que se están utilizando”, dijo.

“(Desde aquí) invocar a las autoridades de salud a poder llamar a los gremios profesionales de la salud porque nosotros también tenemos de nuestro lado bastantes estrategias que plantear para una mejor solución del manejo del dengue”, recalcó a RPP.

En tanto, el Minsa informó que contratará a 140 personas para realizar las labores de control larvario y fumigación contra el dengue en Tumbes. La medida fue anunciada por la viceministra de Salud Pública, Karim Pardo, quien precisó que dicha prestación de servicios se extenderá por un periodo de cuatro meses y será financiada con el presupuesto de más de S/ 34 millones del Decreto Supremo N° 009-2023-SA, el cual declara la ampliación del ámbito de emergencia sanitaria por brote de dengue.