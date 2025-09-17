La indignación crece entre los vecinos del distrito luego de denunciar un presunto envenenamiento sistemático de perros en la zona. En apenas mes y medio, más de 20 mascotas han perdido la vida tras ingerir comida contaminada que desconocidos dejan en calles y parques, según informó América Noticias.

Según contaron los dueños afectados, los responsables colocan trozos de alimento —como patitas de pollo— mezclados con sustancias tóxicas. Los animales, al encontrarlos durante sus paseos, los consumen sin sospechar el peligro.

El efecto del veneno sería inmediato. “Los perros comienzan a convulsionar a los pocos minutos y no da tiempo de llevarlos al veterinario”, narran los vecinos, quienes aseguran que la mayoría muere en cuestión de minutos.

La situación ha generado gran consternación en San Juan de Lurigancho y ha motivado pedidos urgentes de intervención de las autoridades.

Este no sería un hecho aislado. Casos similares ya se han reportado en otros distritos de Lima como Surco, Villa El Salvador y Los Olivos, lo que hace temer a los vecinos que se trate de una práctica en expansión.

Las familias afectadas demandan mayor patrullaje y vigilancia en las zonas donde suelen aparecer restos de comida envenenada, así como sanciones ejemplares contra los responsables de este delito.

Mientras tanto, los moradores llaman a los dueños de mascotas a extremar cuidados y evitar que los perros ingieran alimentos encontrados en la vía pública, mientras avanzan las investigaciones.

