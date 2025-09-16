Un incendio se registró en la institución educativa N.° 6049 Ricardo Palma, situada en el cruce de las avenidas Angamos y Domingo Martínez, a escasas cuadras de la avenida República de Panamá, en el distrito de Surquillo.

De acuerdo con información de RPP, el siniestro ocurrió en el auditorio del centro educativo aproximadamente a la 1:00 p.m.

Asimismo, se confirmó que los estudiantes de inicial y primaria ya no se encontraban dentro del colegio, pues sus clases concluyeron al mediodía. No obstante, aún permanecían en el recinto los alumnos de secundaria, cuyo horario de salida es a las 2:00 p. m.

A raíz de la emergencia, los escolares y el personal del colegio fueron evacuados de inmediato por de la puerta posterior del colegio.

Al lugar acudieron cerca de seis unidades de bomberos, junto con un camión cisterna y una ambulancia para controlar la emergencia. De manera preventiva, el Serenazgo y la Policía Nacional dispusieron el cierre de dos cuadras de la avenida Angamos, en el sentido hacia la Vía Expresa.

No se reportaron heridos y el incendio logró ser controlado. Según comentaron padres de familia a dicho medio, el siniestro en el auditorio se habría originado por un cortocircuito.