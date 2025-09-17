Un reciente supervisión reveló serias falencias en las áreas de cuidados intensivos del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), tanto en la unidad general como en la pediátrica especializada en pacientes oncológicos. La Contraloría General detectó que estos servicios críticos no cumplen con las condiciones mínimas exigidas por la normativa sanitaria vigente.

Entre los principales problemas figura la ausencia de equipos indispensables para la atención de emergencias, como sistemas de monitoreo centralizado, marcapasos temporales, analizadores de electrolitos y dispositivos para visualizar vasos sanguíneos. También se advirtió la falta de ambientes adecuados para el aislamiento de pacientes pediátricos con enfermedades contagiosas, pues el espacio destinado para ello es utilizado como depósito de insumos.

El órgano de control alertó, además, que la UCI pediátrica no ha realizado el mantenimiento preventivo de decenas de bombas de infusión durante más de un año y medio, situación que pone en riesgo la administración segura de fármacos en niños con cáncer. Otro hallazgo preocupante fue la asignación de médicos generales en turnos de un área que exige especialistas en medicina intensiva.

A ello se suman deficiencias en la infraestructura eléctrica: conexiones improvisadas y uso de extensiones para equipos biomédicos, lo que eleva las probabilidades de fallas técnicas o incidentes graves.

RESPUESTA

INEN respondió mediante un comunicado en el que aseguró que sus unidades críticas cuentan con el equipamiento requerido y que los dispositivos biomédicos reciben mantenimiento constante.

Añadió que dispone de un espacio específico de aislamiento en el edificio central y que las UCI están atendidas por médicos intensivistas. Respecto a la infraestructura, sostuvo que las conexiones eléctricas ya fueron corregidas y que los reportes correspondientes se entregaron oportunamente a los órganos de control.

