El bus que se incrustó en una baranda de metal de la Vía de Evitamiento, en Ate, “no presentaba fallas técnicas”, según afirmó David Mujica, vocero de la empresa Real Star.

De este modo, el letrado afirmó que no es cierto que la unidad sufriera un fallo en los frenos, como afirmó el conductor de la unidad en su manifestación ante la Policía Nacional.

Martín Alejandro Effio Dávila (40), el chofer detenido, había señalado que el bus empezó a emitir alertas sobre el sistema de frenado segundos después de dejar a unos pasajeros en un paradero cercano al lugar del accidente.

Según su relato, en estas circunstancias intentó “recostar” al bus sobre la baranda de seguridad, sin notar que esta tenía una punta sobresalida.

Situación

En tanto, David Mujica señaló que la empresa no había dado autorización para que la unidad siniestrada salga a la ruta, por lo que el acusado actúo de manera inconsulta y por propia cuenta.

“Esta persona está habilitada como cobrador y lógicamente habiendo estado el bus en un taller haciendo el mantenimiento, esta persona cogió el bus y ya sabemos lo que sucedió”, comentó en los medios.

Mujica afirmó que la empresa asumirá todas las responsabilidades que le correspondan; sin embargo, señaló que también se deben determinar las cargas que le toquen a la empresa Lima Expresa, concesionaria de la vía, y a la Municipalidad de Lima, que debe fiscalizar lo que ocurre en las vías metropolitanas.

El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva al supuesto conductor de la unidad, que en realidad era el cobrador. La Fiscalía de Santa Anita lo investiga por los presuntos delitos de homicidio culposo y lesiones culposas.

TE PUEDE INTERESAR