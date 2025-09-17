La Municipalidad de Surco anunció que a partir de la próxima semana iniciará la recuperación de áreas verdes en la urbanización Los Álamos de Monterrico, intervención que alcanzará a más de 200 predios que, según la comuna, ocupan ilegalmente terrenos de uso público. La medida ha generado un abierto enfrentamiento entre la gestión municipal y los residentes del sector.

El alcalde Carlos Bruce, advirtió que “en Surco, las cosas deben ser claras, no porque tengas plata vas hacer lo que se te venga en gana. La gente que invadió terrenos en Los Alamos, cerca de 42 mil metros cuadrados de parques invadidos, a fin de mes vamos a entrar con maquinaria pesada a derrumbar. Hay un grupo de vecinos que decidieron retirarse y lo hemos ayudado. Los vamos a botar y vamos a publicar sus nombres. En Surco vamos a poner principio de autoridad así me denuncien”.

DEFENSA

Sin embargo, los vecinos, representados por el abogado Manuel Seña, sostienen que esas áreas son de carácter privado, amparados en una resolución ministerial de 1973 que —afirman— permitió redimir en dinero los aportes destinados a parques. “No son áreas públicas. Se pagó por ellas, y la municipalidad está persiguiendo injustamente a familias de la zona”, alegó.

Además, recordaron que un juzgado admitió a trámite una demanda contencioso-administrativa contra la comuna, lo que, a su juicio, debería frenar cualquier acción hasta que el caso sea resuelto. Denunciaron también actos de hostigamiento como vuelos de drones y demarcaciones sin autorización, que han incrementado la tensión en la urbanización.

Por su parte, la comuna indicó que los 11 parques están inscritos desde 1986.

