El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que la costa peruana afrontará un enfriamiento nocturno significativo entre el viernes 26 y el martes 30 de diciembre.
La variación térmica se sentirá desde Tumbes hasta Lima, con una mayor intensidad en la zona norte y una extensión progresiva hacia la costa central.
En el caso de Lima, las temperaturas mínimas podrían llegar a los 13 °C, generando una sensación de frío durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Sobre las causas, especialistas del Senamhi explicaron que el descenso está vinculado a “las condiciones frías del mar frente a nuestras costas, persistencia de vientos del sur e ingreso de aire seco del oeste”. En ese contexto, el organismo precisó: “Se percibirá sensación de frío durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, con mayor intensidad en la costa norte. Posteriormente, hacia horas del mediodía y la tarde predominará el brillo solar”.
Te puede interesar
- Inhabilitación de Mirtha Vásquez se debate este lunes 29
- Martín Vizcarra: La propuesto electoral que dejó el expresidente con Perú Libre
- ONPE presenta cédula más grande de todas las elecciones: cartilla medirá 42 cm. de ancho y 21 cm. de largo
- Martín Vizcarra, Guillermo Bermejo y su dura Navidad
- Elecciones 2026: JNE confirma inscripción de 36 fórmulas presidenciales