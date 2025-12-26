El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú informó que la costa peruana afrontará un enfriamiento nocturno significativo entre el viernes 26 y el martes 30 de diciembre.

La variación térmica se sentirá desde Tumbes hasta Lima, con una mayor intensidad en la zona norte y una extensión progresiva hacia la costa central.

En el caso de Lima, las temperaturas mínimas podrían llegar a los 13 °C, generando una sensación de frío durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana.

Sobre las causas, especialistas del Senamhi explicaron que el descenso está vinculado a “las condiciones frías del mar frente a nuestras costas, persistencia de vientos del sur e ingreso de aire seco del oeste” . En ese contexto, el organismo precisó: “Se percibirá sensación de frío durante la noche, madrugada y primeras horas de la mañana, con mayor intensidad en la costa norte. Posteriormente, hacia horas del mediodía y la tarde predominará el brillo solar”.