A partir de este miércoles 21 de enero, la Policía Nacional del Perú (PNP) comenzará a imponer sanciones a quienes infrinjan la prohibición de que dos personas viajen a bordo de una motocicleta en zonas declaradas en estado de emergencia.

El anuncio fue realizado por el general Humberto Alvarado López, director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, quien precisó que la medida entra ahora en una etapa de fiscalización efectiva, tras un periodo de marcha blanca orientado a la sensibilización de los conductores.

“Estamos en una etapa de sensibilización y comunicación, pero a partir del miércoles 21 ya serán aplicables las sanciones pecuniarias. Esperamos la colaboración de la ciudadanía porque la seguridad es tarea de todos”, señaló el alto mando policial durante un operativo informativo realizado en San Isidro.

Multas y puntos en el récord del conductor

Según la norma vigente, la primera infracción será sancionada con una multa de 660 soles, equivalente al 12 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT) vigente en 2026, además de la acumulación de 50 puntos en el récord del conductor.

En caso de reincidencia, la sanción se incrementará a 1,320 soles (24 % de la UIT) y se sumarán 60 puntos adicionales, penalidad que incluso puede derivar en la suspensión de la licencia de conducir, de acuerdo con lo señalado por la autoridad policial.

Aplicación estricta en zonas en emergencia

El general Alvarado explicó que la disposición se aplicará de manera estricta únicamente en las zonas bajo estado de emergencia. Para ello, la Policía de Tránsito desplegará operativos permanentes a través de sus unidades descentralizadas en Lima norte, sur, centro y este.

Asimismo, enfatizó que el objetivo principal de la medida no es la recaudación de multas, sino la prevención de hechos criminales y la protección de la población, frente a delitos como el sicariato y la extorsión, que suelen cometerse utilizando motocicletas.

Responsabilidad solidaria y acciones informativas

El decreto también establece que el propietario del vehículo o la empresa de transporte podrá ser considerado responsable solidario si la motocicleta se encuentra registrada a su nombre, asumiendo la sanción correspondiente.

Durante los operativos informativos realizados este martes, efectivos policiales entregaron volantes explicativos a motociclistas para informar sobre los alcances de la norma. Si bien algunos conductores expresaron su preocupación por el impacto en el traslado familiar, la PNP reiteró que se trata de una disposición excepcional, enmarcada en el actual estado de emergencia, y que su cumplimiento será clave para mejorar la seguridad vial y ciudadana.