Nueve personas fueron detenidas preliminarmente este viernes 16 de octubre durante un operativo contra la presunta organización criminal Los Alcaeda, investigada por extorsionar a conductores de transporte público.

Las diligencias estuvieron a cargo de la Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada del Callao, en coordinación con el Grupo Especial contra el Crimen Organizado de la Policía Nacional.

Las intervenciones se ejecutaron en Lima, Callao, Lambayeque, Cajamarca e Ica, además del penal de Chorrillos. Durante el despliegue, las autoridades incautaron teléfonos celulares, dinero en efectivo y documentos que contendrían anotaciones relacionadas con los cobros extorsivos.

Los detenidos fueron identificados con las iniciales Alfredo S., Genaro P., Claudia R., Carolina S., José P., Mateo A., Kelly G., Ángel P. y Yorman M.

De acuerdo con las pesquisas fiscales, la presunta red habría exigido pagos a trabajadores de las empresas de transporte Nuevo Reynoso, Nuevo Gambeta y P.A.S.A., cuyas unidades circulan por la avenida Argentina, entre el Callao y el Cercado de Lima.

La investigación también busca establecer la presunta participación de Los Alcaeda en el asesinato de cuatro conductores que se habrían negado a pagar los cupos exigidos.