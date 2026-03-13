El conductor de un bus de transporte público murió luego de permanecer varias horas en estado crítico tras un ataque incendiario contra la unidad que manejaba.

La víctima fue identificada como José Alejandro Cumpa Chavesta, de 46 años, quien falleció a las 4 de la mañana en el hospital Hipólito Unanue.

El hombre había sido trasladado en estado grave después de que sujetos arrojaran gasolina y, aparentemente, una bomba molotov dentro del vehículo. A causa del ataque, el conductor sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo.

Familiares del conductor confirmaron a América Noticas su fallecimiento durante la madrugada. Según se informó, el deceso ocurrió en la unidad de trauma shock del hospital Hipólito Unanue, donde permanecía internado debido a la gravedad de las quemaduras.