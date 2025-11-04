La Embajada de México en Lima suspendió este martes 4 de noviembre su atención al público, dejando sin respuesta a varios ciudadanos que contaban con citas programadas para trámites consulares y de visado. Dicha medida se produce un día después de que la Cancillería peruana informara sobre la ruptura de relaciones diplomáticas con el Gobierno de México.

Desde las primeras horas de la mañana, numerosos ciudadanos acudieron a la sede diplomática, situada en el distrito de San Isidro, pero se encontraron con las puertas cerradas y sin personal de atención, lo que generó malestar e incertidumbre.

Personas con viajes programados por razones de estudio, trabajo o turismo figuran entre los afectados, pues temen perder sus vuelos, reservas y compromisos internacionales.

Una joven que tenía previsto viajar a México para asistir a su ceremonia de graduación universitaria expresó su frustración.

“Acabo de egresar de la universidad de la cual tengo acá mi carta de invitación. Mi ceremonia de graduación es el día 16 de este mes. Mi cita estaba programada para el día de ayer a las 9:15. Llegué acá y me cancelaron mi cita. Me dijeron que tenía que volver el día de hoy en la mañana para que me puedan reprogramar mi cita”, declaró a ’24 Horas Mediodía’.

“Ahora con este problema me preocupa porque yo hice todos los gastos correspondientes y de verdad yo pido que me solucionen. Mil dólares (pagué) para mi graduación (...) sinceramente, es preocupante para mí”, agregó.

La ciudadana solicitó a las autoridades que tomen en cuenta la situación de los viajeros y habiliten citas extraordinarias de reprogramación para quienes iniciaron sus trámites consulares.

Hasta el momento, la Embajada de México no ha publicado ningún comunicado oficial respecto a la suspensión de sus servicios ni ha informado sobre las medidas que deberán los afectados.