Una mujer de 70 años recibió un diagnóstico médico incorrecto tras acudir a una consulta ginecológica en un hospital de Essalud. El resultado del examen señalaba hipertrofia prostática grado 1, una enfermedad que únicamente afecta a los varones.

La paciente, Aurora Ortiz, relató que tras largas esperas y múltiples gestiones consiguió la cita médica. Sin embargo, al recibir los resultados de sus exámenes, se le entregó un informe que correspondía a otro paciente masculino.

El caso fue presentado ante la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), organismo encargado de supervisar los servicios de salud en el país. La familia de Ortiz exige que se investiguen las responsabilidades administrativas y médicas derivadas de la situación.

“Esto es gravísimo. Tiene que haber responsabilidad desde la cabeza hasta quien tomó el examen”, declaró el hijo de la paciente, quien indicó que evaluarán posibles acciones legales frente al incidente.

Además del error en el diagnóstico, la señora Ortiz denunció un trato inadecuado por parte del personal de salud al intentar obtener explicaciones sobre el resultado recibido. Según su testimonio, no recibió información clara ni acompañamiento del personal médico o administrativo.

Ante esta situación, Essalud informó que la paciente será sometida nuevamente a los exámenes correspondientes, esta vez con supervisión directa para evitar nuevas irregularidades. Hasta el cierre de esta nota, la institución no había emitido un comunicado oficial sobre el incidente.