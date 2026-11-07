Las piezas de la escultura monumental del papa León XIV fueron trasladadas el viernes 6 de noviembre desde los talleres de Carabayllo hasta el Parque del Niño “Gaelito”, ubicado en la Costa Verde del Callao.

La movilización dio paso a los trabajos de ensamblaje, fijación de las estructuras y acabados finales de la obra.

La efigie alcanza los 14 metros de altura y fue elaborada durante un mes y medio por los escultores peruanos Deyvi Wong Arana y Rafael Gutiérrez Quispe, egresados de la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú. Ambos trabajaron en jornadas de hasta 15 horas para completar la estructura.

Para su construcción se utilizaron tubos de acero galvanizado, resinas y recubrimientos de fibra de vidrio, materiales seleccionados para soportar la humedad y la salinidad del litoral chalaco. Las labores de instalación se extenderán hasta este domingo 8 de noviembre e incluyen los acabados que le darán a la escultura una apariencia de mármol blanco.

El proyecto fue impulsado por Caja Huancayo, a partir de las coordinaciones entre su director, Jorge Solís Espinoza, y el alcalde provincial del Callao, César Pérez. La iniciativa busca rendir homenaje a la labor pastoral de Robert Prevost en el Perú y convertir el espacio público en un punto de encuentro para las familias y visitantes.

La escultura fue destinada al Parque del Niño “Gaelito”, llamado así en memoria de Jesús Gael Alejandro Rodríguez, el niño de cuatro años que falleció tras salvar a su hermana durante un incendio. La ceremonia de develación e inauguración de la obra está programada para este lunes 9 de noviembre.