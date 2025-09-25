El Ministerio Público difundió la secuencia de hechos que llevaron a la detención en Paraguay de Erick Luis Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, requerido en el Perú por delitos de secuestro, extorsión y robo agravado.
Cabe mencionar que, en declaraciones a la prensa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Santiváñez, estimó que, “El Monstruo”, podría ser condenado a cadena perpetua en Perú.
“Por la concurrencia de delitos atribuidos (...) puede ser condenado a la cadena perpetua”, dijo en declaraciones a Canal N.
Línea de tiempo de la captura de “El Monstruo”
- 18 de junio de 2025: La Fiscalía de la Nación solicita por primera vez la extradición ante el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, por el delito de secuestro y organización criminal.
- 23 de junio de 2025: Se presenta un segundo pedido de extradición a través del Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, esta vez por extorsión agravada.
- 9 de septiembre de 2025: Un tercer pedido se tramita mediante el Décimo Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima Norte, debido a que el imputado había sido condenado por robo agravado.
- 24 de septiembre de 2025: Moreno Hernández es capturado en la República del Paraguay gracias a la coordinación internacional y a la respuesta inmediata de las autoridades de ese país.
- 25 de septiembre de 2025: Se realizan las audiencias de identificación e instrucción extradicional en Paraguay, donde se informa al detenido sobre los procesos en su contra.
El Ministerio Público destacó la rápida acción de las autoridades paraguayas y reafirmó su compromiso en la lucha contra el crimen organizado y la cooperación internacional.
