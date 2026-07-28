La Policía Nacional del Perú implementará un plan de control del tránsito durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

Desde la medianoche del 28 se restringió la circulación en el Centro Histórico de Lima por las actividades oficiales, mientras que el 29 se aplicarán desvíos en los alrededores de la avenida Brasil con motivo del Gran Desfile Cívico Militar.

El director de Tránsito, Transporte y Seguridad Vial de la PNP, general Humberto Alvarado López, informó a TV Perú que los conductores deberán planificar sus recorridos y utilizar vías alternas para evitar inconvenientes.

El tránsito estará restringido en las siguientes vías:

Avenida Alfonso Ugarte.

Avenida Nicolás de Piérola.

Avenida Grau.

Jirón Huánuco.

Jirón La Libertad.

Para el 29 de julio, por el Gran Desfile Cívico Militar, los conductores deberán utilizar como rutas alternas:

Avenida Alfonso Ugarte.

Avenida Tingo María.

Avenida Sucre.

Avenida Salaverry.

Avenida del Ejército.

Avenida José Faustino Sánchez Carrión.