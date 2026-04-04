“La Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis (Quinto Despacho) realiza diligencias urgentes de investigación tras la muerte de una persona en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria.” Así informó el Ministerio Público tras el fallecimiento de un hincha ocurrido en la previa del clásico del fútbol peruano.

La víctima fue identificada como Freddy Rony Cornetero Cueva, de 39 años, quien asistió al banderazo junto a la barra “Ferreñafe Grone”. El hecho se registró en la tribuna sur, donde una estampida terminó provocando consecuencias fatales.

En el lugar, el fiscal Jonás Padilla, junto a peritos forenses y agentes de la División de Homicidios, realizó el levantamiento del cuerpo, además de recoger evidencias y tomar declaraciones a los asistentes como parte de las diligencias.

Mientras se desarrollaban las investigaciones, la Municipalidad de La Victoria dispuso la clausura del estadio al señalar que no autorizó actividades en el recinto ni en sus alrededores. Pese a lo ocurrido, la Liga informó que el partido se mantiene en su programación y expresó condolencias a los familiares del fallecido.

🚨 #LoÚltimo | Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria-San Luis (Quinto Despacho) realiza diligencias urgentes de investigación tras la muerte de una persona en la tribuna sur del estadio Alejandro Villanueva, en el distrito de La Victoria. pic.twitter.com/KtQOXLuMvg — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) April 4, 2026