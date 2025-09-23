La Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad abrió una investigación preliminar contra la creadora de contenido Alejandra Argumedo.

La decisión responde a la difusión de un video en el que se le atribuyen expresiones racistas y conductas violentas contra pasajeros del Metropolitano.

El fiscal provincial Roger Yana Yanqui dispuso el inicio de diligencias orientadas a esclarecer lo ocurrido. Según la disposición fiscal, los hechos incluyen comentarios discriminatorios, insultos e incluso agresiones físicas a los usuarios del servicio de transporte.

Entre las medidas adoptadas figura solicitar a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) un informe detallado sobre el incidente y las acciones aplicadas. También se ordenó la inspección técnico-policial de la unidad vehicular con el fin de revisar las grabaciones de las cámaras de seguridad.

La Fiscalía recogerá además las declaraciones de la investigada y de los pasajeros que resultaron afectados.

Asimismo, se encargó a la Unidad Médico Legal de Lima una evaluación psicológica de Argumedo, además de la recopilación de sus antecedentes policiales y penales. Estas actuaciones forman parte del proceso de investigación preliminar que busca determinar responsabilidades penales.

En paralelo, la Defensoría del Pueblo instó al Ministerio Público a actuar con celeridad. “La existencia del video es clave para respaldar las investigaciones. Hemos solicitado que se identifique tanto a la agresora como a las víctimas”, afirmó Carlos Fernández, adjunto de Derechos Humanos de la institución.