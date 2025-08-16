El Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Tránsito y Seguridad de Lima Norte abrió investigación preliminar contra Rodolfo Arteaga por el presunto delito de homicidio culposo, tras el despiste del camión que conducía en la vía Pasamayito, en Comas. El vehículo transportaba balones de gas y el accidente ocasionó la muerte de tres personas.

El fiscal adjunto provincial Jorge Luis Rodríguez Loarte realizó el levantamiento de los cuerpos de Jherson y Edzon Ycho, así como de Héctor Díaz, con apoyo de médicos legistas y peritos de la Policía Nacional.

Arteaga permanece internado en un hospital con pronóstico reservado y bajo custodia policial, según informó el Ministerio Público.

La Fiscalía dispuso que la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito de la PNP recabe testimonios de familiares y testigos, los protocolos de necropsia, registros de cámaras de seguridad, peritaje vehicular y demás diligencias necesarias para esclarecer lo ocurrido.